الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بالذكر والإنشاد.. «الطريقة الهاشمية» تحيي مولد السيدة زينب (صور)

مولد السيدة زينب
مولد السيدة زينب بالساحة الهاشمية

احتفلت الطريقة الهاشمية، منذ قليل بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وذلك بمقرها بالسيدة زينب في حضور عدد كبير من علماء وشيوخ التصوف الإسلامي، ودعاة وعلماء الطريقة الهاشمية بمصر والعالم الإسلامي، حيث بدأت الاحتفالات منذ صباح اليوم.

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وشارك في الاحتفالات الدكتور محمد ابوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، والدكتور جمال أبوالهنود مستشار وزير الأوقاف الفلسطيني،والدكتور محمد زكي رئيس مجمع البحوث الإسلامية السابق، والدكتور محمد إبراهيم العشماوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والدكتور حسن الشاذلي المتحدث الإعلامي باسم الطريقة الصديقية الشاذلية، وعدد آخر من مريدي وعلماء الصوفية.

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وأكد المشاركين في الفعاليات على عظمة إحياء مولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وكيف أن الإحتفال بمولدها الشريف من الأمور الحسنة المقدسة التي يجب الالتزام بها وتطبيقها بصفة دائمة.

وتوافد اليوم الثلاثاء ،المئات من مريدي الطرق الصوفية وأحباب آل البيت على منطقة السيدة زينب، للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها رضي الله عنها وأرضاها، والتي تقام اليوم الثلاثاء.

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وشاركت في هذه الفعاليات ٥٠ طريقة صوفية من خلال إقامة الساحات والخدمات المختلفة لاستقبال الزائرين والمحبين الذين اعتادوا المشاركة في هذه الفعاليات الدينية التي تقام كل عام في الموعد نفسه، وتنظم الطرق الصوفية حلقات ذكر صوفية وإنشادية داخل ساحاتها ومقراتها المنتشرة حول مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وأدى زوار وأحباب السيدة زينب، صلاة الظهر والعصر والمغرب داخل مسجدها، وردد أتباع الطرق الصوفية القصائد الدينية بجوار مقامها الشريف، حيث عمت حالة من الفرحة والسعادة والانشراح بين المريدين الذين جاءوا من كل مكان للاحتفال بيوم مولدها الشريف الذي يقام كل عام في نفس الموعد بمشاركة الآلاف. 

الذكر الإنشاد الساحة الهاشمية تحتفل مولد السيدة

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