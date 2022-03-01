«البحوث الإسلامية»: الجهود المشتركة بين الأزهر والكنيسة ترسخ القيم المجتمعية السليمة

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، القمص كيرلس فهيم وكيل مطرانية سوهاج؛ بحضور الدكتور عبد الفتاح العواري مدير مركز الإمام الأشعري، والدكتور محمد يسري جعفر نائب مدير مركز الإمام الأشعري، والشيخ ياسر الفقي الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، والدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية، والدكتور علي عبد الموجود عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بسوهاج، وعدد من أساتذة الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومدير عام منطقة وعظ سوهاج.

من جانبه، رحب القمص كيرلس بالأمين العام والوفد المرافق له، مؤكدًا سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد على روح التسامح والتعاون بين أبناء الوطن الواحد والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمصر حاضرًا ومستقبًلا، مؤكدًا على العلاقات المتينة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وما ينتجه ذلك من تعاون مستمر ومثمر يحقق الصالح العام ويضيع الفرصة على المتربصين بمصرنا الحبيبة.

فيما قال الأمين العام إن هذه الزيارة تأتي لاستكمال نقاط التواصل مع شركاء الوطن مما يساعد على تقوية النسيج الوطني المصري ويزيد من الترابط بين عنصري الوطن مسلمين ومسيحيين، مؤكدًا على الجهود المشتركة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في سبيل إرساء وترسيخ القيم المجتمعية السليمة، سواء من خلال ما يقوم به بيت العائلة المصرية أم من خلال حملات وقوافل التوعية والندوات المشتركة بين الجانبين.

وأوضح عيّاد أن بيت العائلة المصرية هذا النموذج المصري بجميع فروعه في المحافظات يمثل تجربة ناجحة تؤكد على التماسك والتلاحم والتلاقي من خلال القواسم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، كما أن جهود لجانه في هذا الشأن لها عظيم الأثر في التكاتف من أجل بناء وطننا الحبيب بدعم قيادة سياسية حكيمة تسعى دائمًا إلى تحقيق التنمية والحفاظ على الوطن ومقدراته.