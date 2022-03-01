الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار القاهرة يخصص صالة رقم 1 للطلاب العائدين من أوكرانيا

جريدة الدستور

خصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالي الطلاب العائدين من أوكرانيا عبر مدينة بوخارست الرومانية، والمقرر وصولهم إلى القاهرة في غضون ساعات قليلة، لحين إنهاء وصول ذويهم العائدين.

الطلاب العائدين من أوكرانيا  

وأقلعت قبل قليل، من مطار بوخارست طائرة شركة أيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلة رقم  SM 3832 من طراز أيرباص A320 وعلى متنها  181 راكبًا "175 من الطلاب المصريين و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى"، في طريقها للعودة إلى مطار القاهرة لإعادة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.

 

وتم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكافة الجهات المعنية.

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إقلاع رحلة الطلاب العائدين من أوكرانيا وعلى متنها 181 راكبا (صور)

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ومن المقرر أن تصل الرحلة في العاشرة والنصف مساء اليوم إلي مبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

 

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.


ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.


وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي الطلاب العائدين من أوكرانيا أوكرانيا

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وائل لطفي

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