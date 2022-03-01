محافظ الدقهلية يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع المنصورة

تواصل مديرية الطرق والنقل بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب مدينة المنصورة، تنفيذ الخطة المتكاملة لإعادة تأهيل وتمهيد ورفع كفاءة ورصف الشوارع بنطاق الوحدات المحلية لغرب وشرق المنصورة ورصفها بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس زناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالدقهلية، على استمرار أعمال متابعة تأهيل ورفع كفاءة شارع مساكن العبور بمدينة المنصورة حيث تتم أعمال تسوية وتثبيت التربة تمهيدا للرصف من خلال معدات محطة الخلطة الاسفلتية بالمنصورة بالتعاون مع احياء المدينة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الخطة تشمل شوارع “عبد السلام عارف ومساكن العبور ومساكن الجلاء والسيد سليم” بنطاق حي غرب المدينة، وتشمل شوارع "الهادي والجرن وأشرف مرجان الذي يربط بين عبد السلام عارف وقناة السويس بنطاق حي شرق.

وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في وقت سابق، شوارع مدينة المنصورة لتحديد الشوارع التي تحتاج إلي إعادة تأهيل ورفع كفاءة.

وأكد مختار، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كافة القطاعات التنفيذية.