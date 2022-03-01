إصابة 4 أشخاص فى تصادم أتوبيس نقل عام بمدخل عقار فى الجمالية

أصيب 4 أشخاص بينهم ساثق أتوبيس نقل عام اصطدم بمدخل عقار سكني مساء اليوم الثلاثاء، في حي الجمالية بالقاهرة.

وتسبب الحادث في إصابة سائق الأتوبيس و3 من ركابه تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لإسعافهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقى قسم شرطة الجمالية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع تصادم أتوبيس نقل عام بمدخل عقار سكني بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائقه.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة الأولية، إصابة سائق الأتوبيس و3 من الركاب.

كما تبين من الفحص أن عطلًا بفرامل الأتوبيس، كانت سببًا في فقد سائق الأتوبيس السيطرة عليه ليهشم مدخل عقار سكني بعد الاصطدام به.