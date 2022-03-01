الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع فتاة وإصابة والدتها جراء تصادم سيارتين بأطفيح

حادث
حادث

طلبت نيابة الجيزة، الثلاثاء، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة فتاة لقيت مصرعها في حادث تصادم سيارتين إحداهما نصف نقل تقل عمالاً بمركز أطفيح بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين حيث تبين أن والدة الفتاة أصيبت في الحادث.

ولقيت فتاة مصرعها وأصيبت والدتها في حادث تصادم سيارتين إحداهما نصف نقل تقل عمالا بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بين قريتي القبابات والديسمي ووجود متوفاة ومصابة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة نصف نقل تقل عمالا بمصنع الطوب اصطدمت بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة والدتها، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

النيابة العامة الطب الشرعي وفاة فتاة حادث تصادم سيارتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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