الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب لجنة فنية لمعاينة حادث تصادم 7 سيارات أعلى الطريق الدائري

معاينة حادث تصادم
معاينة حادث تصادم 7 سيارات أعلى الطريق الدائري

أمرت النيابة العامة في الجيزة بانتداب لجنة فنية من المرور لبيان أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة نقل بـ 6 سيارات أعلى الطريق الدائري القادم من الواحات اتجاه المريوطية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، على سائق السيارة النقل المتسبب في حطام حادث تصادم تريلا بـ6 سيارات بالطريق الدائري.

وأصيب شخص إثر حادث اصطدام سيارة نقل بـ 6 سيارات ملاكي بالطريق الدائرى، مما أدى الى تباطؤ حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه المريوطية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

وتلقت إدارة شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث و المرور إلى المكان وتبين اصطدام تريلا و6 سيارات أعلى الدائري في الاتجاه من طريق الواحات الصحراوي وصولًا إلى مناطق الرماية والمريوطية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وانتقل أوناش المرور لرفع حطام الحادث من الطريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة الجيزة لجنة فنية المرور حادث تصادم سيارة نقل الطريق الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

إقلاع رحلة الطلاب العائدين من أوكرانيا وعلى متنها 181 راكبا (صور)

الطلاب العائدون من أوكرانيا: «أخيرًا نحن فى مصر أم الدنيا»

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

بدء مؤتمر الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصرى لكورونا «إيجى فاكس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس