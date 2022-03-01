انتداب لجنة فنية لمعاينة حادث تصادم 7 سيارات أعلى الطريق الدائري

أمرت النيابة العامة في الجيزة بانتداب لجنة فنية من المرور لبيان أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة نقل بـ 6 سيارات أعلى الطريق الدائري القادم من الواحات اتجاه المريوطية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، على سائق السيارة النقل المتسبب في حطام حادث تصادم تريلا بـ6 سيارات بالطريق الدائري.

وأصيب شخص إثر حادث اصطدام سيارة نقل بـ 6 سيارات ملاكي بالطريق الدائرى، مما أدى الى تباطؤ حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه المريوطية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

وتلقت إدارة شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث و المرور إلى المكان وتبين اصطدام تريلا و6 سيارات أعلى الدائري في الاتجاه من طريق الواحات الصحراوي وصولًا إلى مناطق الرماية والمريوطية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وانتقل أوناش المرور لرفع حطام الحادث من الطريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.