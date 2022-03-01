الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل أحد المحال التجارية بالعمرانية

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل أحد المحال التجارية بحي العمرانية، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق، وحصر الخسائر.

قد نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، فى إخماد حريق هائل داخل أحد المحال التجارية بحي العمرانية دون إصابات.

تلقى اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من محل بشارع خاتم المرسلين، بحي العمرانية.

على الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

حاصرت القوات ألسنة اللهب، ومنعوا امتدادها إلى المحال المجاورة وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون إصابات وجار تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جهات التحقيق انتداب فريق المعمل الجنائي حريق أحد المحال التجارية العمرانية

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