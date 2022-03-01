إحالة شاب قتل صديقته وحرق جثتها فى حلوان للجنايات

أحالت النيابة العامة بحلوان، شابًا حاصلًا على الجنسية الأجنبية، للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامه بقتل صديقته داخل شقة سكنية بشارع الأدهم بمنطقة حلوان.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم تخلص من صديقته أسترالية الجنسية داخل شقة سكنية بمدينة حلوان، نظرًا لأن الضحية كانت قد استولت على قرض من أحد البنوك في دولة أستراليا بمبلغ 100 ألف دولار، وهربت لمصر بصحبة صديقها لإتمام زواجهما، واحتفظت بالأموال لدى صديقها وحينما طالبته بجزء من المبلغ نشب بينهما خلاف مالي وتطور الأمر وقام بقتلها والهروب خارج البلاد، ووجهت له النيابة تهمة قتل صديقته عمدًا وحرق جثتها داخل شقة سكنية بمدينة حلوان.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا يفيد بالعثور على جثة فتاة تدعى "نيكولا" أسترالية الجنسية، مصابة بجروح وكدمات، داخل شقة سكنية بشارع أدهم بجوار مسجد الدسوقي، بعد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل الشقة المشار إليها وبالانتقال أمكن السيطرة علي النيران وإخمادها وتبين نشوب حريق محدود.

وبإجراء المعاينة عثر على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، وبإجراء التحريات تبين أنها مقيمة بصحبة صديقها مصرى ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية ويدعى "ر. ر"، 36 سنة وبعمل التحريات تبين أن المتهم فر هاربًا ، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه.