أبرزها الذهان.. مفاهيم يناقشها مسلسل «سوشيال» ويحللها طبيب نفسي

تعرض شاشة "الحياة" هذه الأيام مسلسل "سوشيال" الذي تدور أحداثه في إطار درامي جاد حول ثلاث أهداف رئيسية وهي لها علاقة بكرب ما بعد الصدمة، والذهان نتيجة المواد المخدرة، والتأثير السلبي للسوشيال ميديا بشكل عام على الفرد والمجتع، بحسب ما صرح بطل العمل النجم، أحمد زاهر.

في السطور التالية نقدم تفصيل لمعنى كرب ما بعد الصدمة، وما هو الذهان وهل يأتي نتيجة تناول المخدرة فقط، أم يمكن أن يصاب به الإنسان حتى وإن كان غير مدمن للمواد المخدرة.

يقول الدكتور، محمد هاني، استشاري الطب النفسي، إن كرب ما بعد الصدمة، يأتي في الغالب للأشخاص الذين تتسم شخصياتهم بالكتمان، ففي كثير من الأحيان نجد أشخاص لا يعبرون عما بداخلهم من مشاعر رغم تعرضهم لأزمات كبيرة كفقدان أي من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين ويتعجب المحيطين بهم من مدى تماسكهم، لكن الحقيقة أنه غير قادر على التعبير الآن، ويقوم بالتنفيس عن هذا الحزن بعد فترة قد تطول وقد تأتي سريعًا، مشيرًا إلى أن أعداد هؤلاء الأشخاص في المجتمع كبير جدًا، ويمكن أن يصابوا بأمراض مثل الاكتئاب أو أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، نتيجة لهذا الكتمان المستمر وعدم التعبير عن المشاعر.

وأكد في تصريح لـ"الدستور"، أن القضية الثانية التي يتناولها المسلسل وهي الذهان ليست ناتجة عن تناول المواد المخدرة فقط، وإنما هي يمكن يتعرض إليها أي أنسان وينشر في بعض حالات الإصابة بانفصام الشخصية، والاكتئاب، والحالات التي يقوم فيها الشخص بالعصبية والانفعال ثم يظهر بشكل هادئ تماما بعد فترة قصيرة، وكذلك في الحالات التي يتحدث فيها الأشخاص إلى أنفسهم، ولا يدرك من حولهم سبب قيامهم بهذه التصرفات، أي أن هذا المرض يندرج تحت بند المرض النفسي ويصاب به الإنسان ليس فقط في حالات تناول المخدرات، وأن كانت هي أحد صورها الموجودة بالفعل.