معهد علوم البحار ينظم دورة عن أسس الأمان الحيوي بالمزارع السمكية

افتتح المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع خليجى السويس والعقبة، دورة تدريبية حول أسس الأمان الحيوى بالمزارع السمكية برعاية الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد والدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة والأستاذ الدكتور علاء يونس وكيل كلية الثروة السمكية نائبا عن عميد الكلية والدكتور عصام عراقى مدير الطب البيطرى بالسويس والمهندس طارق البرقى مدير منطقة البحر الأحمر للثروة السمكية.

بدأت فعاليات الدورة بكلمة ترحيب من مدير فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة والذي اكد على حرص المعهد على استضافة كافة الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والغير حكومية لتبادل الخبرات فى مجال الثروة السمكية وعلوم البحار وكذلك نشر التوعية البيئية للحافظ على البيئة البحرية .

وأعرب مصيلحى خلال كلمته عن سعادته بالتعاون المثمر مع معهد علوم البحار والمصايد والذى دائما يعكس على النهوض بالثروة السمكية فى مصر.

وتحدث الدكتور عصام عراقى مدير الطب البيطري بالسويس حول دور الطب البيطري عن الكشف المبكر عن امراض الأسماك والتشخيص المبكر والأمان الحيوى للحفظ على الأسماك.

كما تحدث الدكتور علاء يونس حول التعاون المستمر بين كلية الثروة السمكية بجامعة السويس والمعهد فى استضافة المعهد لطلبة الكلية والاشراف الدائم على رسائلهم .

كما اكد الدكتور زكى شعرواى رئيس معمل اللافقاريات ورئيس الجمعية المصرية لمشروعات الشباب والبيئة على دور المعهد بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية على تدريب أعضاء هيئة البحوث والمهتمين بالثروة السمكية للاستفادة فى نشر البحوث وعمل مسح شامل داخل البحر الأحمر والمتوسط للنهوض بالثروة السمكية .

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