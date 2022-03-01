ضبط 3 متهمين بتزوير محررات رسمية وأختام حكومية بدمياط

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط عن قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدمياط بتزوير مُحررات رسمية وعرفية وتزييف الأختام الحكومية واصطناع وتقليد العملات الوطنية والأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (نماذج أختام مزيفة مُصطنعة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات الرسمية، عدد من المستندات والمحررات الرسمية "مزورة " منسوبة للعديد من الجهات الحكومية - عملات نقدية مقلدة (محلية وأجنبية)، الأدوات والأجهزة المستخدمة فـى التزوير "جهاز حاسب آلى - جهاز لاب توب - 2 طابعة ألوان - 11 حبارة ألوان مختلفة، جهاز تغليف، بكرة تغليف - كمية من الأوراق المختلفة تُستخدم فى طباعة العملات المقلدة" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما ضبط بحوزة باقي المتهمين (مبلغ مالى، عملات محلية مقلدة، هاتف محمول، مبلغ مالي) وبمواجهتهم أقر الأول بحيازته للمضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتزييف الأختام لاستخدامها في إعداد مستندات مزورة منسوب صدورها إلى جهات مختلفة مقابل مبالغ مالية واصطناعه وتقليد العملات الوطنية والأجنبية لترويجها، بالاشتراك مع باقى المتهمين نظير التربح منها وبسؤال باقي المتهمين أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.