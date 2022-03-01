مصرع فتاة وإصابة والدتها فى تصادم سيارتين بأطفيح

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت والدتها في حادث تصادم سيارتين إحداهما نصف نقل تقل عمالا بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

كان قد تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بين قريتي القبابات والديسمي ووجود متوفاة ومصابة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة نصف نقل تقل عمالا بمصنع الطوب اصطدمت بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة والدتها، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.