«خارجية النواب»: مصر لا تنسى أبناءها بالخارج ولا تتأخر عنهم وقت الأزمات

أشاد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ونائب عن المصريين بالخارج، بتوجيهات القيادة السياسية بإعادة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن، مشددًا على أن مصر في عهد الرئيس السيسي تختلف كثيرًا عما رأيناها طوال الأنظمة والحكومات السابقة، ففي وقت الأزمات لا تنسى أبنائها بالخارج ولا تدخر أي جهد.

وقال القاضي- في بيان أصدره اليوم- ما يؤكد حديثه المواقف التي مرّ بها المصريون بالخارج خلال الفترة الأخيرة، وفي كل مرة كانت الدولة المصرية بمؤسساتها حاضرة، بدايةً من جائحة كورونا، ورأينا جميعًا كيف تعاملت الدولة مع أبنائها العالقين، مرورًا بالأزمة الراهنة في أوكرانيا، وكيف انتفضت الدولة منذ اليوم الأول من أجل رعاياها بالخارج.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، قد صرح في وقت سابق، بأنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لإعادة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، أجرت رئاسة مجلس الوزراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدني.

في سياق آخر، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة الحكومة باستضافة السائحين الروس والأوكرانيين بعد انتهاء برنامجهم السياحي في مصر، وغلق المجال الجوي لأوكرانيا بعد الأزمة الراهنة وصعوبة رجوعهم لبلادهم في الوقت الحالي وتقديم الخدمات المختلفة إليهم، يؤكد أن مصر دائمًا ترحب بضيوفها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، موضحًا أنه يجري متابعة كافة السائحين من دولتي أوكرانيا وروسيا، وتلبية كافة مطالبهم.

وقال «العسال»، إن الحكومة حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة السائحين الروس والأوكرانيين، وتقديم كافة التسهيلات إليهم لحين عودتهم لبلادهم، وهو ما دفع السائحين الأوكرانيين لشكر مصر على هذه الاستضافة وشعورهم بالتواجد داخل بلدهم الثاني دون أي مشكلة، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهود كبيرة في العمل على تطوير القطاع السياحي وعودته مرة أخرى بعد أزمة جائحة كورونا، وتحرص أيضًا على تقديم سبل الراحة والاستمتاع للساحئين الوافدين لزيارة مصر، فضلًا عن التأكد من تقديم كافة الخدمات إليهم داخل المنشآت الفندقية والسياحية والأماكن الأثرية المختلفة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر، فالدولة المصرية طوال السنوات الماضية كانت حريصة على الوقوف بجانب العديد من الدول في أوقات الأزمات والنكبات والطوارئ، ووجهت الحكومة في منشورات متتالية من وزارة السياحة والآثار، وغرفة السياحة، كل الفنادق باستيعاب السياح الذين تقطعت بهم السبل ولن يستطيعوا العودة لبلدانهم، مؤكدا أن مصر تؤدي دورها كالعادة.