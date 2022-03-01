السياحة تستضيف مجموعة من المؤثرين اليابانيين للتعرف على المقومات المصرية

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدد من المؤثرين اليابانيين الشباب، الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيارة مصر والتعرف على الأنماط والمنتجات والمقومات التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

وخلال الزيارة قام هؤلاء المؤثرون بزيارة مدينة الغردقة، حيث استمتعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ المشمسة، بالإضافة إلى القيام برحلة سفاري، كما استهدفت هذه الزيارة تعريف الشباب الياباني بمنتج سياحة الغوص، الذي يعد من الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، إلى جانب التعرف علي الفنادق والمنتجعات السياحية بها.



كما قاموا بجولة بمعبد دندرة بمحافظة قنا، وزيارة مناطق آثار أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية الأخرى بالأقصر والإسكندرية.

من جانبه، أوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن أهمية هذه الاستضافة تكمن في إطار اهتمام وحرص الوزارة على جذب السائح الياباني وخاصة الشباب، حيث أوضحت الدراسات أن حوالي 3 ملايين ياباني من الشباب حاصلون علي تراخيص غوص، يسافر منهم حوالي مليون و400 ألف في رحلات للغوص في مناطق عديدة، لذا رأت الوزارة ضرورة تسليط الضوء على الأنماط السياحية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري وإبراز منتجاته المتميزة والتي من بينها سياحة الغوص وسياحة السفاري.

يشار إلي أن الحملة الترويجية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حققت أوائل هذا العام تحت عنوان Sunny Christmas (الكريسماس المشرق) بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، والتي تم استكمالها بعد ذلك تحت عنوان Sunny January )يناير المشرق)، نجاحاً ملحوظاً علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من الدول التي أُطلقت بها الحملة، وهى المملكة المتحدة، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.



وقد جاء إطلاق هذه الحملة للترويج للمقصد السياحي المصري في موسم الشتاء الحالي وبما يساهم في دفع المزيد من الحركة السياحيةالوافدة من هذه الأسواق، بالإضافة إلى أنه تم توجيه في ذات الإطار حملة خاصة لتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المصريين على قضاءعطلات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة بالمدن السياحية المصرية.