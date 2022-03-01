منسقة الأمم المتحدة تقدم تقريرًا لمجلس الأمن عن لبنان فى 17 مارس

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إنها بصدد إعداد تقرير عن لبنان لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في جلسته المقررة في 17 مارس الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لها عقب لقائها برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.

وأكدت فرونتسكا أنها تابعت مع ميقاتي التطورات في لبنان، كما أبلغته عن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي وستقدم فيها تقريرًا عن لبنان.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى موضوع الانتخابات، بالإضافة إلى المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي والتحضير داخليا للانتخابات في لبنان، مؤكدة أن اللقاء كان مثمرًا.

وأوضحت أنها تقوم برفع ثلاثة تقارير لمجلس الأمن في السنة، موضحة أن التقرير الذي سيتم رفعه لمجلس الأمن سيكون هذه المرة مباشرة قبل الانتخابات النيابية، مؤكدة أن تركيز المجتمع الدولي سيكون حكمًا على الانتخابات.

وأشارت إلى أن هناك نقاطًا في التقرير، الذي سيرفع للأمين العام، سيتم بحثها منها احترام القرار 1701 وما تم القيام به في هذا الشأن.