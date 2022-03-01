الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص جراء حادث سير بطريق «مصر ـ إسماعيلية» الصحراوى

اصطدام سيارة ميكروباص
اصطدام سيارة ميكروباص

أصيب 3 أشخاص، الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق" مصر إسماعيلية" الصحراوي أمام المركز الطبي العالمي بالشرقية.

 البداية كانت بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من  مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى التأمين الصحي، بوصول كل من "ل.م" 25 عاما مقيم السلام مصابا بجروح متفرقة بالجسم، و"ح ع" 27 عاما مقيم السلام مصابا بجروح متفرقة بالجسم، مقيم السلام، و" م ن " 27 عاما مقيم الجيزة، مصابا بكدمات وسحجات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة، بطريق "مصر إسماعيلية الصّحراوي" أمام المركز الطبي العالمي، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى التأمين الصحى لتلقي الإسعافات الأولية.

3 أشخاص أصيب اصطدام سيارة عمود إنارة تصادم الشرقية

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وائل لطفي

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