إصابة 4 فى تصادم سيارتين بالطريق الأوسطى فى الشرقية

أصيب 4 أشخاص اليوم، فى حادث تصادم بين سيارة سوزوكى وسيارة نصف نقل بالطريق الأوسطي في الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى الإسعافات الأولية.

كان قد تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كل من "م م " 18 عاما مقيم قليوب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"ي م" 16 عاما مقيم السلام مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"ر س " 52 عاما مقيم بالفيوم مصابا بجرح قطعي بالرأس، و"م م " 30 عاما مقيم طاهرة حميد، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة سوزوكى بالطريق الأوسطى، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.