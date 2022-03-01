الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تنظم مؤتمرا لمناقشة مستجدات الأبحاث الخاصة بالتغذية العلاجية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت وزارة الصحة والسكان المؤتمر العلمي للمعهد القومي للتغذية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستجدات الأبحاث الخاصة بالتغذية العلاجية تحت شعار "غذائك دوائك"، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين.

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر يهدف إلى رصد ومناقشة مشاكل التغذية السائدة بين المواطنين، وتقديم التوعية بمخاطرها والبدائل المماثلة، وذلك لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وغير السارية  بين المواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، مؤكداً أهمية نشر الوعي بين المواطنين حول الثقافة الغذائية بأهمية اسبتدال الغذاء غير الصحي ببدائل صحية ذات قيمة غذائية مرتفعة، حيث أن سوء التغذية يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

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وأوضح "عبدالغفار" أن المؤتمر يتضمن تنظيم ورش عمل خلال يومي الأربعاء والخميس، في مختلف المجالات الخاصة بتغذية مرضى (الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، الكلى، السكر، السمنة، الرمد، القلب، فيروس كورونا، التمثيل الغذائي، الضمور العضلي)، فضلاً عن ورش عمل خاصة بتغذية الأطفال والأمهات في مرحلة الرضاعة الطبيعية، مؤكداً انعقاد جلسات نقاشية وورش عمل دورية لكافة الكوادر الطبية والعاملين في مجال التغذية.

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وأضاف "عبدالغفار" أن المعهد القومي للتغذية يعمل على تنفيذ استراتيجيات تحسين جودة التغذية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والتي تقوم على (تقليل استخدام السكر والملح، وتناول الدهون الصحية، ورفع كفاءة التغذية المدرسة، والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، ورفع الوعي بالملصقات الغذائية على الأغذية).

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، الأهمية التي يمثلها المؤتمر لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مجال التغذية، والخروج بتوصيات وخطط عمل تساهم في رفع وعي المواطنين، والحد من العادات الغذائية الخاطئة، فضلاً عقد ورش العمل الدورية للكوادر الطبية والعاملين في مجال التغذية.

الصحة مناقشة مستجدات التغذية العلاجية الابحاث

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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