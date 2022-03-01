باكستان وبولندا تبحثان الوضع في أوكرانيا والقضايا الإقليمية المشتركة

بحث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره البولندي، زبيجنيو راو، الوضع الحالي في أوكرانيا بالإضافة إلي عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب قريشي، وفقا لما أورد "راديو باكستان"، عن قلق بلاده البالغ إزاء الوضع في أوكرانيا، مشددا على ضرورة حل النزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية.

وجدد قريشي تأكيد باكستان القوي أهمية خفض التصعيد حتى يتمكن الحوار الدبلوماسي من حل النزاع، قائلا إن "الصراع ليس في مصلحة أحد، وأن البلدان النامية كانت دائما الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية".

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقديره الشديد للجانب البولندي لاستقباله الطلاب والجالية الباكستانية والذين جرى إجلاؤهم من أوكرانيا.

وفي وقت سابق قالت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضة العليا لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة، إن حوالي 660 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في الأيام الستة الماضية.

وأضافت شابيا، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء فى جنيف، أنه بهذا المعدل يبدو أن الوضع سيصبح أكبر أزمة لاجئين في أوروبا هذا القرن، لافتة إلى أن المنظمة الدولية تقوم بتعبئة الموارد للاستجابة بأسرع ما يمكن وبفعالية للأزمة.

وأشارت إلى أن جميع الدول المجاورة أبقت حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الفارين من أوكرانيا حتى الآن، وأن معظمهم فر إلى بولندا والمجر ومولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا بينما انتقل آخرون إلى بلدان أوروبية أخرى مختلفة، موضحة أن المنظمة تدرك أيضا أن عددا كبيرا قد انتقل إلى الاتحاد الروسي حيث تتولى السلطات الوطنية مسؤولية تسجيل هؤلاء اللاجئين واستقبالهم وإقامتهم وحمايتهم.