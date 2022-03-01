برلمانية: الرئيس السيسي يرسخ المصارحة والشفافية بينه والشعب المصري

أشادت النائبة ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالتصريحات الصادقة والجريئة التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء الجلسة النقاشية التي أجريت على هامش إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت النائبة ميرال الهريدي، إن كان هناك عدة نقاط هامة ومحورية أثناء الجلسة ومنها ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من الانزلاق إلى الدمار والخراب كما حدث عام 2011، وسعي الدولة المصرية بكل جديه إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردي وبناء مستقبل مشرق للبلاد، وكذلك تأكيد الرئيس على حرص الدولة المصرية الشديد على احترام حقوق الإنسان، الذي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، بالإضافة إلى تأكيده على إن قدرة الدولة لاتتماشى مع خطهها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ولكن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تزيده إصرارا على العمل الجاد من أجل رفعة الوطن بين دول العالم.

كما أكدت النائبة ميرال الهريدي، أن الهدف الأصيل من المشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في تنمية الدولة المصرية باعتبار أن تنمية الأسرة المصرية تعكس حالة الرضا للمواطن وهو ما يصب بالتالي في تنمية الدولة.

واختتمت الهريدي تصريحها بأن ما يُميز العلاقة ما بين الرئيس والشعب المصري هي المصارحه والشفافية التي تتم بشكل مستمر كي يكون الشعب المصري في حالة معايشه مستمرة مع القيادة السياسية في التحديات المختلفة التي تواجه الدولة المصرية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الرئيس السيسي جلسة نقاشية ضمن فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

وشارك في الجلسة النقاشية أيضًا الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية، الدكتور ماجد عثمان رئيس المجلس المصري للبحوث الرأي العام وخبير السياسات السكانية، الدكتورة نهى طلعت عضو الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، يوستينا ثروت رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية في مبادرة حياة كريمة.