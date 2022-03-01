ختام بطولة كمال الأجسام بجامعة سوهاج بمشاركة 55 طالبًا

اختتمت اليوم جامعة سوهاج بطولة الطلبة في كمال الأجسام التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة.



وقال «عبد الخالق» إن تنظيم المسابقات الرياضية يساعد الطلاب على تنمية الروح الرياضية وخلق التنافس الشريف بين الطلاب، وحثهم على المحافظة على لياقتهم البدنية، ورفع معدلات اللياقة البدنية ومحاربة السمنة.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الفائزين بالمراكز الأولى في ٦ أوزان، هم: محمد أحمد عبدالرءوف الطالب بكلية الزراعة في وزن ٦٠ كيلو، والطالب هشام كمال عبدالهادي بكلية الحقوق في وزن ٧٠ كيلو، وفي منافسات وزن ٧٥ كيلو فاز الطالب خالد لطفي خلف بكلية الحقوق.

وأضاف صبري إبراهيم مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن الطالب مصطفى شعبان جابر بكلية التجارة فاز في منافسات وزن ٨٠ كيلو، كما فاز الطالب علي محمد عبدالغفار بكلية تكنولوجيا التعليم في وزن ٩٠ كيلو والطالب محمد ممدوح محمد بكلية التربية الرياضية الفائز في منافسات وزن ١٠٠ كيلو.

وأوضح نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي أن البطولة التي شارك بها ٥٥ طالبا من مختلف كليات الجامعة، قام بتحكيمها أعضاء الاتحاد المصرى لكمال الأجسام بمنطقة سوهاج برئاسة فتحى عبدالرحمن مهران، أحمد عبدالعزيز سكرتير اللجنة، الدكتور عادل عبدالمنعم، الدكتور عبدالرحمن عبدالواحد، خالد كشك، سمير موسى وحسام عزيز.

جدير بالذكر أن الفائزين في البطولة سيمثلون الجامعة في دورة الشهيد الرفاعي ٤٩ والتي ستقام بجامعة طنطا يوم ١١ مارس الجاري.

فيما اختتم اليوم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي "مهارات الاتصال في أنماط التعليم"، والذي استهدف أعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين بكليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الهدف من البرنامج التدريبي هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بالتواصل الفعال مع الآخرين، وكيفية التعامل مع الأنماط المختلفة منهم، لافتاً إلى أن التدريب يسعى إلى تغيير اتجاهاتهم للتعامل بإيجابية في مختلف المواقف التعليمية والحياتية.

وأضاف "عبدالخالق" أن التدريب اشتمل على العديد من المحاور، ومنها التعريف بمفهوم وعناصر الاتصال الفعال بطرقه المختلفة، ومعرفة المعوقات التي تواجه الاتصال بفاعلية، وكيفية التغلب عليها، كما يقدم أهم مبادئ الاتصال والمراحل والخطوات الواجب اتباعها لتوصيل الرسالة وتحقيق الهدف من الاتصال.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مديرالمركز، أن البرنامج التدريبي استمر علي مدار يومين، وشارك به ٢٥متدربا من مختلف كليات الجامعة، بإجمالي ١٠ ساعات تدريبية مباشر، مؤكداً أن البرنامج احتوى أيضاً على المهارات المرتبطة بالاتصال الفعال حيث يهدف إلى تطبيق وتقييم المهارات اللفظية وغير اللفظية، شاملة نبرة الصوت ولغة الجسد، مؤكداً أن التدريب ناقش أنماط التعلم المختلفة وكيفية التعامل معها.

وأشار عنبر إلي أن التدريب تناول التعريف بالأنماط الصعبة، والطريقة المثلى للتعامل مع كل نمط، مضيفاً أن البرنامج ضم العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية، وذلك لتحقيق أهدافه شاملة المحاضرات والعروض والعصف الذهني والمناقشات والمحاكاة وتمثيل الأدوار وغيرها.

جدير بالذكر أنه حاضر بالبرنامج التدريبى، كل من الدكتور عبد الباسط دياب وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور منصور حفني رئيس قسم الإرشاد بكلية الزراعة بالجامعة.