جامعة أسيوط: انطلاق وقائع المؤتمر الدولى لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية حول الطب المعملى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يعد الداعم الأساسي للخدمة الطبية لمستشفيات جامعة أسيوط وأحد نقاط قوة كلية الطب وتميزها بين مختلف الكليات والجامعات المصرية لما يمتلكه من عوامل التميز والريادة كونه يمتلك خلفية علمية وطبية وتاريخ مشرف من العمل الطبى وخدمة المجتمع والنشر العلمى.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن ذلك فضلاَ عن رؤية واضحة للمستقبل، وإرادة حقيقية للتطوير والتغير نحو الأفضل من حيث البنية التحتية وطرق تقدم الخدمات الطبية إلى أن أصبح لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية مركزاً متقدماً ليس على المستوى المحلى فقط ولكن كذلك على المستوى الدولى بما ينفرد به من أكبر وحدة لمعامل الدم المركزية على مستوى المستشفيات الجامعية بمختلف الدول العربية، وهو ما كان له دوراً وطنياً مشهوداً فى حجم العمل الذى نجح فى القيام به خلال مشاركة الجامعة فى المبادرات الرئاسية المختلفة للكشف عن فيروس "سى" ، وكذلك مساهمته فى التصدى لجائحة كورونا بإستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية التى تم توفيرها من أجل ضمان الوصول إلى أعلى مستوى من التجهيزات الطبية التى تضمن تحقيق أسرع وأدق النتائج وبكميات هائلة.

جاء ذلك خلال افتتاح سيادته لوقائع المؤتمر الدولى السادس عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بعنوان " الجديد فى الطب المعملى" وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي الرئيسى، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة بكر والدكتورة لبنى تاج الدين رؤساء شرف للمؤتمر، والدكتورة عزه عز الدين رئيس القسم الباثولوجيا الإكلينيكية ورئيس المؤتمر، والدكتورة هبة راشد الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية و منسق عام المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والأقسام الطبية الأخرى وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

كما دعا رئيس الجامعة إلى ضرورة زيادة الدرجات العلمية المشتركة مع الأقسام الطبية نظراَ لطبيعة عمل القسم وتكاملة مع كافة التخصصات الطبية الأخرى وهو ما يعد تأكيداً لإستراتيجية الجامعة فى تحقيق عنصر التكاملية بين الأقسام والاتجاه إلى تشجيع الأبحاث البينية والدقيقة و طرح الدبلومات المهنية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتأهيل لسوق العمل ومواكبة التطورات العالمية فى المجال الطبى.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بعراقة و تميز كلية الطب لما تضمه من كوادر بشرية متميزة و منتجه ساهمت فى تطوير و الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى و كذلك بالجهد العلمى فى مجال البحث العلمي و النشر الدولى للقسم ، مشيداَ بدعم و رعاية إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال حيث نجح القسم فى أن يكون عبر أدائه العلمي والبحثى ركيزة أساسية فى عمل المنظومة الطبية لجامعة أسيوط، ولعل مفتاح نجاح القسم وتميزه يكون فى سعيه إلى التطوير الدائم والمتعاقب على نحو إستلزم من إدارة الجامعة العمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لتحقيق مسيرة عمل متميزة للقسم .

كما ثمنت الدكتورة مها غانم بالدور العلمي والبحثي والخدمي الرائد لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بداية من التشخيص و العلاج و المتابعة للمرضى فضلا عن كونه يضم معامل طبية متخصصة هي الأحدث من نوعها والمعتمدة دوليا و التى تواكب كل ماهو جديد فى العمل الطبى العالمى و مشاركته فى مختلف المبادرات الرئاسية والحملات الصحية و الذى كان له الاثر الايجابى فى تقديم الخدمات الطبية و العلاجية للمرضى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية.

وأشاد الدكتور علاء عطية بجهود القسم ودوره فى الارتقاء بالطب المعملى بالمستشفيات الجامعية بوجه عام سواء تشخيصياً أو علاجياً أو بحثياً، وهو ما جاء نتيجة للطفرة الكبرى التى حدثت بالقسم ومعامله المتخصصة فى الآونة الأخيرة، موجهاً شكره لكافة كوادر القسم على تعاونهم مع مختلف المستشفيات الجامعية والأقسام الطبية من أجل خدمة المرضى والتخفيف عنهم.

وخلال كلمته جه الدكتور أسامة بكر تحيه شكر و تقدير لإدارة الجامعة الحالية برئاسة الدكتور طارق الجمال و قياداتها السابقة لدعمهم المتواصل ولمجهوداتها المبذولة وتوفير كافة سبل الدعم و الرعاية للقسم و الذى شهد طفرة طبية كبيره وكذلك للمنظومة الطبية داخل جامعة أسيوط بما ساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية والتشخيصية المقدمة لملايين المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة عزه عز الدين جهود القسم وما شهده من تطوير وترتيب الأولويات الاستراتيجية للمعامل الطبية الإكلينيكية للقسم و أعتماد 4 معامل دولياّ كما شهد هذا العام أعمال التطوير و التجديد للبنيه التحتية لمعمل بنك الدم بمستشفى صحة المرأة الجامعى و كذلك تطوير الجزء الإداري للقسم و تأهيل كافة معامل القسم للاعتماد الدولى، كما استعرضت جهود أعضاء هيئة التدريس القسم المتميزة فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى و حصول القسم على المركز الثانى على مستوى الكلية فى نشر الأبحاث و الدراسات فضلاَ عن منح القسم 10 درجات دكتوراه و 15 درجة ماجستير والتى كانت نتاج العمل بروح الفريق الواحد و المركزية بين مختلف الأقسام و الوحدات الطبية.

كما أضافت الدكتورة هبة راشد أن القسم قد دأب على عقد هذا المؤتمر بصفة دورية لاستعراض الجديد فى مجال الطب المعملى وذلك بهدف تبادل الآراء والخبرات العلمية والطبية بين الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية، والذى يأتى هذا العام فى نسخته السادسة عشر و يعقد يومى 1/2 مارس فى رحاب جامعة أسيوط و يومى 3/4 مارس بمدينة الغردقة ويناقش فى جلساته العلمية التحديدات والألويات فى تشخيص أمراض تسمم الدم ، الجديد فى نقل الدم، والتطور فى الأمراض المناعية، والجديد فى أمراض الدم والنسف والتجلط.