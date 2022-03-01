الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25 عاطلا بـ2 كيلو حشيش وهيروين و7 أسلحة نارية في القليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. 

 كما تم ضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها ضبط 25 عاطلا قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم (7 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و875 جرام من مخدر الحشيش، و440 جرام من مخدر البودر، و600 جرام من مخدر الهيروين، و150 من مخدر البانجو، و64 قرصا مخدرا).

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية حملة مكبرة الحشيش البانجو الأسلحة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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