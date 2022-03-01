إصابة ربة منزل بطلق نارى فى مشاجرة مع جيرانها بالخانكة

أصيبت ربة منزل بطلق نارى خلال مشاجرة بين طرفين من جيرانها بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية وتم نقل المصابة لمستشفى السلام العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام العام، بوصول ربة منزل مصابة بطلق نارى واشتباه نزيف داخلى بالبطن.

تم إخطار اللواء محمد عنانى مدير لبحث الجنائى بالقليوبية وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة عرب العيايدة دائرة المركز، وحال مرور المجنى عليها أطلق "ح ع ح" عيارًا ناريًا من سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته فأصاب المجنى عليها وفر هاربا.

وجرى نقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.