الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل بطلق نارى فى مشاجرة مع جيرانها بالخانكة

مشاجرة
مشاجرة

أصيبت ربة منزل بطلق نارى خلال مشاجرة بين طرفين من جيرانها بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية وتم نقل المصابة لمستشفى السلام العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام العام، بوصول ربة منزل مصابة بطلق نارى واشتباه نزيف داخلى بالبطن.

تم إخطار اللواء محمد عنانى مدير لبحث الجنائى بالقليوبية وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة عرب العيايدة دائرة المركز، وحال مرور المجنى عليها أطلق "ح ع ح" عيارًا ناريًا من سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته فأصاب المجنى عليها وفر هاربا.

وجرى نقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ربة منزل مشاجرة عرب العيايدة الخانكة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إقلاع طائرة إلى بوخاريست لإعادة الطلبة المصريين في رومانيا

مع إعلان استراتيجيتها للتطوير.. هذه الهوية الجديدة لمنصة «WATCH IT»

«النيل للطرق»: وقف إجازات مرافقة الزوج أو الزوجة بنهاية 2022.. والبديل الاستقالة

اضطرابات شديدة فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة