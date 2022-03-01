الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع كفاءة أسوار كوبري العمرانية ومعالجة الكسور الواقعة بها

اصلاح اسوار كوبري
اصلاح اسوار كوبري العمرانية

قامت أجهزة محافظة الجيزة برفع كفاءة أسوار كوبرى العمرانية ومعالجة الكسور الواقعة بها ضمن أعمال محافظة الجيزة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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وقامت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير المديرية بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة أسوار كوبرى العمرانية حرصا على السلامة العامة ضمن خطة تطوير وصيانة الكباري بنطاق المحافظة.

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كان شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين. 

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وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة ٤ حالات تعديات بالبناء المخالف خارج زمام ابوغالب فى المهد بمساحة كلية ٦٧٥ م٢ إلى جانب مصادرة المضبوطات بالموقع والتي شملت ٥ طن  أسمنت و ٢ طن تسليح وكميات من الطوب والأخشاب مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   

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كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز الواحات البحرية في إزالة  التعديات على الأراضي أملاك الدولة  وأراضي الاستثمار الزراعي  بإزالة واسترداد  ٤٣٨١٥م أراضي  مباني و ٣٤٣٧  فدان أراضي استثمار زراعي حتى الان، وذلك في إطار  تنفيذ الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات. 

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وشملت حملات إزالة التعديات بمركز الواحات البحرية أمس تنفيذ إزالة تعدى على الأراضي  واسترداد 192 فدان أراضي استثمار  زراعي بمنطقة العسيلة حيث تم إزالة اربع مباني مخالفة وأسوار بارتفاعات مختلفة كما تم إزالة منشأت غير مسقوفة وإزالة تشوينات من السواتر الترابية على مساحة 4.2 فدان بمنطقة عين توني بالإضافة إلى استرداد أرض الاستثمار على مساحة 5.5 فدان بمنطقة العسيلة.

كوبر العمرانية العمرانية اصلاح اسوار كباري محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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