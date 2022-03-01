الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عبر «فيس بوك».. القبض على المتهم بترويج العقاقير المخدرة بالدقهلية

اقراص مخدرة
اقراص مخدرة

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بترويج الأقراص المخدرات عبر فيسبوك.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام المسئول عن إدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالإعلان عن بيع أدوية، ومنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها. 

وتوصلت الجهود من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى أن مُرتكب الواقعة شخص مقيم بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إدارته الحساب الإلكتروني.

كما عثرت قوات الأمن بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة والمنشطات، وبطاقة بنكية ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإدارته للحساب المنوه عنه واضطلاعه من خلاله بالترويج عن نشاطه الآثم بقصد تحقيق مكاسب ماليه، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

الإدارة العامة لتكنولوجيا فيسبوك الأقراص المخدرات ترويج ضبط مكافحة المخدرات وزارة الداخلية

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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