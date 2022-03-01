ضبط سيدة تقدم على قرض بنكي بأوراق مزورة في الجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة قدمت أوراق مزورة للحصول على قرض بنكي في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، بالتقدم لمسئولي أحد البنوك بكشف حساب بنكي "مزور"، منسوب صدوره لأحد البنوك، بشأن تعاملاتها المالية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع لمدة عام، بهدف إظهار أن لها ملاءة مالية وإدخال الغش والتدليس على مسئولي البنك، وذلك للحصول على قرض من البنك، والاستيلاء على قيمته بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقيامها بتزوير كشف الحساب من خلال برامج التعديل والحذف والإضافة - الفوتو شوب-.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.