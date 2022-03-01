فحص مخدرات لـ58 سائقا على الطرق السريعة.. 6 إيجابي

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت عن ضبط 305 دراجات نارية مخالفة في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 23834 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ استمرار الحملات الأمنية.