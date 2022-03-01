بينهم الثرثرة..علامات لتحديد مكان العمل السام في يومك الأول

العمل في بيئة مرهقة أمر لا يرغبه أي موظف على الإطلاق، ويجب أن يكون مكان العمل محفزًا ومشجعًا وهادئًا بدرجة كافية للعمل دون الشعور بضغط مستمر لأداء فعال، و في حين أن هذا الأخير جزء لا يتجزأ من أي مكان عمل ، والعمل تحت النقد ، لا ينصح أبدًا بالضغط الشديد، ولذلك يجب أن تبحث دائمًا عن العلامات التي تشير إلى أن مكان عملك شديد السمية حتى تتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحته.

ونستعرض وفقا لموقع “timesofindia ” بعض العلامات التي يمكنك اكتشافها في أول يوم لك في مكان عملك الجديد.

لم يتم تضمينك في أي شيء

في يومك الأول، يجب على زملائك ومديرك الجدد بذل الجهد لجعلك تشعر بالترحيب والاندماج في أنشطة العمل الجديدة، ولا يجب أن تشعر بالوحدة في اليوم الأول، إذا كان مكان عملك لا يبدو أنه يهتم بموظفه الجديد في أول يوم، فهناك مشكلة بمكان عملك.

هناك كثير من السلوك الوقح

إذا لاحظت أن هناك كثير من السلوكيات التي تقلل من شأن الآخرين وتنتشر بين الزملاء عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وحتى عند التحدث، فهذه علامة على أن رئيسك في العمل لا يفعل أي شيء لوقف مثل هذا السلوك في مكان العمل.

الثرثرة تنتشر كثيرا

عندما تنتشر الثرثرة في مكان عملك، فهذه ليست علامة جيدة، ولا ينبغي أن يسكن الناس في الأعمال الخاصة للآخرين في مكان العمل، و قد لا يشعر الكثيرون بالارتياح مع مثل هذا السلوك، و من المؤكد أن السماح بانتشار القيل والقال والشائعات ليس بالأمر الجيد.

الوظيفة مختلفة

قد يكون مكان العمل سامًا أيضًا عندما تبدو الوظيفة التي تقدمت لها مختلفة تمامًا بعد عملية الإعداد،و إذا تم تكليفك بواجبات مختلفة تمامًا عن تلك المتوقعة ، فهذه علامة على أن مكان عملك غير منظم، ويجب أن تبحث عن أي تغييرات أخرى تتعلق بساعات العمل والراتب ومرونة العمل وما إلى ذلك.

الخوف من اليوم التالي

إذا كنت تنهي عملك في اليوم الأول ، خائفًا مما سيحدث بعد ذلك ، فهذه الوظيفة بالتأكيد ليست هادئة أو مريحة، و إذا أخبرك حدسك أن هذه الوظيفة تبدو وكأنها تحتوي على مثل هذه السمات السامة ، فمن المستحسن أن تكون صريحًا مع توقعات واحتياجات العمل الخاصة بك من اليوم الأول.