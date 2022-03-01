هوليوود توقف عرض أفلامها الجديدة في روسيا

انضمت هوليوود إلى قائمة الجهات الغربية، التي فرضت عقوبات على روسيا، على إثر العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث أعلنت إمبراطورية صناعة السينما العالمية وقف أفلامها الجديدة مع روسيا مع سحب أكبر الاستوديوهات أفلامها من البلاد.

ووفقًا لما أفادت به صحيفة "فايننشال إكسبرس" الهندية، نقلًا عن "رويترز"، أعلنت شركات "وارنر براذرز" و"والت ديزني" و"سوني بيكتشرز إنترتينمنت" أنها ستتوقف مؤقتًا عن العروض المسرحية القادمة في روسيا ردًا على قرارها شن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقالت "والت ديزني" أمس الإثنين، إنها ستوقف العروض المسرحية في روسيا مؤقتًا، بدءًا من Turning Red، وهو إصدار قادم من Pixar Animation Studios، وبعدها بساعات، أعلنت شركة WarnerMedia أنها ستوقف إطلاق فيلم "ذا بات مان" The Batman في روسيا هذا الأسبوع.

وأوضحت "ديزني" في بيان، أن قراراتها التجارية المستقبلية ستستند إلى تطور الوضع، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى حجم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، يعمل استوديو الشركة أيضًا مع شركائه من المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات الإنسانية الأخرى.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة "Sony Pictures Entertainment" لـ"رويترز"، إن الاستوديو سيوقف العروض المسرحية المخطط لها في روسيا، بما في ذلك "Morbius"، نظرًا للعمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكاديمية السينما الأوكرانية كانت نشرت عريضة عبر الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع، تدعو فيها إلى مقاطعة دولية للأفلام الروسية وصناعة السينما الروسية.

وتعد روسيا سوقًا مهمة لهوليوود، واستحوذت على 601 مليون دولار في شباك التذاكر، أو حوالي 2.8٪ من مبيعات التذاكر العالمية، في عام 2021، وفقًا لبيانات من "Comscore".

وتنتظر الأفلام الرئيسية إصدارًا عالميًا خلال الشهرين المقبلين، حيث من المقرر عرض فيلم The Batman لأول مرة في 3 مارس في روسيا كجزء من طرح عالمي، وSonic the Hedgehog 2 من شركة Paramount Pictures، للمرة الأولى في 8 أبريل.