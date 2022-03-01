الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 5 مصابين في تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري للمستشفى (صور)

الحادث
الحادث

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام سيارة نقل بـ6 سيارات ملاكى بالطريق الدائري، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه المريوطية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

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تلقت إدارة شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.

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وتبين اصطدام تريلا و6 سيارات أعلى الدائرى فى الاتجاه من طريق الواحات الصحراوي وصولا إلى مناطق الرماية والمريوطية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وانتقل أوناش المرور لرفع حطام الحادث من الطريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

سيارة سيارات ملاكي اتجاه المريوطية حطام الحادث رجال المرور

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وائل لطفي

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