أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٣٠ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ فبراير الجاري.

ووفقا للحصاد الأسبوعي لأنشطة المديريات، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حصاد أحد الحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، وضبط طن و 333 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 30 ألفا و961 رأس ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام و الطاعون، و5 آلاف و120 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم تنفيذ 17 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وإزالة 12 حالة، كما تم عقد الاجتماع الشهري لمديري البساتين على مستوى مراكز المحافظة، كذلك تنفيذ مدرسة حقلية حول الإنتاج الحيواني بقرية ميت كنانة، كما شنت حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات والمخصبات أسفرت عن تحرير 4 محاضر تصنيع و اتجار في مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة.

وشنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات اسفرت عن ضبط (29) عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات والمخصبات منها منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، كما واصلت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة (24) حالة، كما تم بالتعاون مع جامعة المنوفية تنظيم قافلة زراعية بمنوف، لرفع مهارات المهندسين الزراعيين، كما تم عقد عدد (35) ندوة توعوية تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية بيطرية مجانية بقرية قراش بمدينة جمصة، حيث تم علاج كافة الحالات المترددة إلى القافلة مجاناً.

بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية، والمرور على زراعات القمح في مركزي كفر الشيخ ودسوق، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملة تحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين حيث، تم تحصين 73 ألفا و890 طائرا، كما تم عقد 240 ندوة إرشادية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، إزالة ٢٣ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بمراكز مختلفة على مستوى المحافظة، وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية حملات على أسواق اللحوم، و ضبط 406 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 26 ألف و93 راس ضد جدري الضأن والجلد العقدي، وعقد 12 ندوة ارشادية.

وخلال هذا الأسبوع، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح توفير مبيد حيوي لمكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء التي تصيب البراعم الطرفية للنموات الجديدة لأشجار الزيتون وتؤثر على الإنتاجية، كذلك واصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة زراعات محاصيل بنجر السكر والقمح والشعير، بمنطقة جنوب بورسعيد، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، أولى فاعليات البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات، كما تم المرور على الزراعات الشتوية بنواحي مركزي.الزرقا وفارسكور، وفحص زراعات القمح، كما استقبلت المديرية عدد من كبار المزارعين وممثلي مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وذلك لمناقشة وبحث عدد من مطالب المزارعين

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: سنورس، الفيوم، طامية، كما تم زيارة مصنع لعصر وتعبئة الزيوت الطبيعية والأعشاب، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي المكافحة والارشاد الزراعي بالمديرية، كما تم تنفيذ حملة لمكافحة القوارض لحماية محصول القمح من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض، كما افتتحت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا مؤتمر : الحملة الإرشادية لسلاسل قيمة محصول عباد الشمس والزراعة التعاقدية أمان وضمان، كذلك استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر قافلة زراعية من جامعة الازهر في الإدارة الزراعية بالشلاتين وتم توزيع شتلات فاكهه وشتلات نباتات الزينة على المواطنين والمهندسين بالمجان.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء عن استمرار القوافل الزراعية بالطور، كما المرور على اجهزة القطاع الزراعي بمدينتي طابا ونويبع وإجراء تفتيش مفاجئ على منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة، كما تم تفقد مساحات القمح المنزرعة بجنوب سيناء وللاطمئنان على حالة محصول القمح، كما تمت زيارة مفاجئة لمزرعة الدواجن للاطمئنان على وضع الدواجن ومدى تنفيذ المسؤولين عن العنابر للإجراءات اللازمة لتربية ورعاية الدواجن، كما تم استقبال اللجنة المسؤولة لمتابعة تطوير أعمال مركز تجميع الألبان الكائن بمدينة الطور.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام.