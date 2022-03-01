الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل روج «حشيش وأفيون» على المتعاطين بسوهاج

حشيش
حشيش

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والأفيون، بإجمالى كيلو جرام.

تعود الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل بمحافظة سوهاج والسابق اتهامه فـي العديد من القضايا أخرهم قضية مخدرات بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

سفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن “عبد الناصر. ع. م. ع” 29 سنة عاطل وبحوزته كمية من جوهر الأفيون والحشيش المخدر تزن "1000" جرام و مبلغ "16.250" جنيهاً وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول وميزان حساس و"2" دراجة بخارية. 

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والميزان لإعداد المخدر للبيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق في الواقعة.
 

النيابة العامة في سوهاج ا ترويج التحقيقات مخدرى الحشيش والأفيون مكافحة المخدرات

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وائل لطفي

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