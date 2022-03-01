الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص في اصطدام سيارة نقل بـ6 سيارات ملاكي بالطريق الدائري

حادث اصطدام
حادث اصطدام

أصيب شخص إثر حادث اصطدام سيارة نقل بـ6 سيارات ملاكى بالطريق الدائري، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه المريوطية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

تلقت إدارة شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين اصطدام تريلا و6 سيارات أعلى الدائرى فى الاتجاه من طريق الواحات الصحراوي وصولا إلى مناطق الرماية والمريوطية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وانتقل أوناش المرور لرفع حطام الحادث من الطريق.

حادث تصادم الطريق الدائري المريوطية طريق الواحات رجال المرور حادث اصطدام شرطة النجدة

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