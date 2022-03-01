الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط لصين حاولا سرقة «حلق» طفلة بالإكراه في البلينا بسوهاج

ضبط لصين
ضبط لصين

ألقى مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج القبض على شخصين حاولا سرقة قرط ذهبي من طفلة أثناء عودتها من منزل عمها دائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات تحت إشراف المستشار وائل محمد على المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج.

و تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد بأنه تبلغ إلى مركز شرطة البلينا من  "م. ص. م. م"، 30 عاما، سائق "توكتوك" ، ويقيم بناحية  دائرة المركز بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط شخصين حال محاولتهما الشروع فـي سرقة القرط الذهبي الخاص بابنة شقيقته الطفلة “ح. ص. ع”، 10 أعوام تلميذه بالصف الخامس الإبتدائي، وتقيم بذات الناحية.


بالانتقال والفحص تبين قيام بعض الأهالي بضبط كل من "ع. م. ع. م"، 33 عاما، عامل والسابق اتهامه فـي 6 قضايا سرقة متنوعة مشاجرة وضرب، آخرهم القضية  سرقة متنوعة، و"ك. س. ص"، 16 عاما عامل، ويقيمان دائرة  قنا.

و أفاد المبلغ، وعم الطفلة أثناء عودة  الطفلة وهي تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي من منزل عمها بذات الناحية عقب تلقيها درس تحفيظ القرآن الكريم، قام المتهمان المذكوران بمحاولة سرقة القرط الذهبي الخاص بها إلا أنها قامت بالدخول مسرعة لمنزلها واستغاثت بأهليتها الذين قاموا بمساعدة بعض الأهالي بضبطهما، وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

أمن محافظة الداخلية سوهاج شرطة ضرب توك توك الذهب

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