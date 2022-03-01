العربية للعلوم ناشرون تطرح النسخة العربية لرواية الخيال العلمي "الرحلة الفضائية المستحيلة"

صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون، النسخة العربية لكتاب "السرقة من المسلمين"، من تأليف ديانا دارك، وترجمة دكتور عامر شيخوني، والذي يشير في مقدمة ترجمته للكتاب إلي: تمَّ اختيار عنوان هذا الكتاب "السَّرقَة مِنَ السَّاراسِن" بعناية وقصد. لقد سَقطَتْ كلمةُ "ساراسِن" من الاستعمال اللغوي اليومي هذه الأيام، ولكنها كانت تُستخدَم في أوروبا العصور الوسطى كاصطلاحٍ تَحقيري لِوَصفِ المسلمين العرب الذين حارَبهم الصليبيون مئتَي سنة في شرق المتوسط بدءاً من 1095 في "حربهم المقدَّسة".

أكثر التفسيرات انتشاراً هو أنَّ أصلَ كلمة "ساراسِن" مِن المفرَدَة العربية "سَرَقَ أو سُرّاق". أي أنَّ "السَّاراسِن" كانوا سُرَّاقاً ولُصوصَاً من وجهة النَّظَر الأوروبية، بغَضّ النَّظَر عن حقيقة أنّ الصليبيين قد نَهَبوا طريقَهم عبر أوروبا والقدس والقسطنطينية. ولهذا فإنَّ قَصْدَ العنوانِ هو التعبيرُ عن تناقُضٍ مُضاعَفٍ بأننا في الغرب "نَسرقُ" ممَّن اعتبرناهم لُصوصَاً وسُرَّاقَاً.

ــ رواية "عين الدم" ..حب في زمن معركة دروز عين دارة 1711 من تأليف كامل أبو علي

في روايته "عين الدم" يعرّج الكاتب على تاريخ الدروز، فيقف على حافة الذاكرة مسترجعاً الأجواء المثخنة لحرب أهلية جرت في الجبل لحيازة الإمارة، وفاضحاً المستفيدين منها، ويفعل ذلك بالارتكاز على رؤية فنية خاصة ترصد التحولات السياسية والاجتماعية والمواقف الفكرية لتلك المرحلة التي تتوافق بوقائعها مع زمن الانقسام والفتنة بين أبناء الطائفة الواحدة. وما بين يمني يرنو ليُخلي له الجو، وقيسي رأى نفسه مظلوماً، نرصد في الرواية سيادة أمراء الجبل وبكواته وعائلاته العريقة وشيوخه على فلاحيه ومحروميه.

يقدّم إلينا الكاتب أمثولة رمزية عن الحب تُناقض حال الصراع التاريخي على الإمارة في الجبل، لتمثّل معاناة شخصياتها نوعاً من استعادة زمن مفقود في الحب والوصل، يحيا به العاشقون وإن افترقوا إلى الأبد.

ــ الرحلة الفضائية المستحيلة

كما طرحت الدار العربية للعلوم ناشرون، النسخة العربية لرواية الخيال العلمي "الرحلة الفضائية المستحيلة"، من تأليف آندي ويير، وترجمة إسماعيل كاظم.

تدور أحداث الرواية حول "ريلاند جريس"، وهو الناجي الوحيد في مهمة يائسة، إن فشلت مهمته ستهلك البشرية، ولكنه لا يتذكر شيئاً، حتى أنه لا يذكر اسمه؛ بالإضافة إلى طبيعة مهمته أو كيفية إكمالها. كل ما يعرفه أنه كان مخدراً لفترة طويلة جداً جداً، وعندما استيقظ للتو وجد نفسه على بعد ملايين الأميال من الأرض، وعندما تبيّن له أن زميليه في الرحلة قد ماتا، بدأ يستعيد ذكرياته المشوشة، وأدرك أنه في مهمة مستحيلة، وأنه يسافر في الفضاء عبر سفينة فضاء صغيرة، وقد كُلفَ حلّ لغز علمي شبه مستحيل، يترتب على نجاحه أو فشله نجاة البشر أو انقراضهم.إنها مغامرة بين النجوم، وقصة اكتشافات، وتوقعات، ونضال من أجل البقاء. في هذه الرواية يقودنا آندي ويير إلى أماكن لم نحلم بها أبداً.