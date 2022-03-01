الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مسن بنزيف داخلى بالمخ إثر التعدى عليه داخل أرض زراعية بالشرقية

إسعاف
إسعاف

أصيب شخص بإصابات بالغة إثر تعدى أشخاص عليه داخل أرض زراعية بمدينة الصالحية الجديدة، ِوتم تحرير المحضر اللازم، و نقله للمستشفى فى حالة غير مستقرة.

 

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى الصالحية الجديدة ل “م.م.ح”، 70 سنة، مقيم بالصالحية الجديدة، متأثرا بإصابته بعد تعدى آخرين عليه داخل أرض زراعية، بمدينة الصالحية، وتبين إصابته بنزيف داخلى بالمخ، و تم نقله لمستشفى الصالحية الجديدة لتلقى العلاج، ومنها تحويله لمستشفى جامعة الزقازيق لعدم استقرار حالته الصحية.

 

تم تحرير المحضر اللازم، و جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وفى سياق متصل، أصيب شخص بجرح غائر في الصدر إثر تعدي آخرين عليه في قرية السعديين دائرة مركز منيا القمح بالشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبلت مستشفى السعديين المركزي "محمود.ف.ك" 40 عامًا، مصاب بجرح قطعى بالصدر من الناحية اليسرى، وكسر فى الجسد، وتبين إصابته إثر تعدى آخرين عليه بالسعديين، ما أحدث إصابته.

 

تم تحرير المحضر اللازم، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج.

امن الشرقية العلاج النيابة عرض على استقرار جامعة الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

البحرين تحذر من خطورة طائرات الدرون وتدعو لتدابير دولية لمنع انتشارها

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

الدفاع الروسية: 110 جنود أوكرانيين يلقون أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا