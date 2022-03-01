إصابة مسن بنزيف داخلى بالمخ إثر التعدى عليه داخل أرض زراعية بالشرقية

أصيب شخص بإصابات بالغة إثر تعدى أشخاص عليه داخل أرض زراعية بمدينة الصالحية الجديدة، ِوتم تحرير المحضر اللازم، و نقله للمستشفى فى حالة غير مستقرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى الصالحية الجديدة ل “م.م.ح”، 70 سنة، مقيم بالصالحية الجديدة، متأثرا بإصابته بعد تعدى آخرين عليه داخل أرض زراعية، بمدينة الصالحية، وتبين إصابته بنزيف داخلى بالمخ، و تم نقله لمستشفى الصالحية الجديدة لتلقى العلاج، ومنها تحويله لمستشفى جامعة الزقازيق لعدم استقرار حالته الصحية.

تم تحرير المحضر اللازم، و جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل، أصيب شخص بجرح غائر في الصدر إثر تعدي آخرين عليه في قرية السعديين دائرة مركز منيا القمح بالشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبلت مستشفى السعديين المركزي "محمود.ف.ك" 40 عامًا، مصاب بجرح قطعى بالصدر من الناحية اليسرى، وكسر فى الجسد، وتبين إصابته إثر تعدى آخرين عليه بالسعديين، ما أحدث إصابته.

تم تحرير المحضر اللازم، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج.