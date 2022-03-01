السفارة الكويتية فى روسيا تنصح مواطنيها بالاحتفاظ بالنقد للضرورة خلال الفترة القادمة

أكدت سفارة دولة الكويت في روسيا أنه قد تم تعليق العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى روسيا، وتم وقف الرحلات الداخلية لبعض المطارات الروسية، إضافة لإغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي، مع بقاء بعض الخيارات التجارية المحدودة للراغبين بالسفر.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها - إن سفارة دولة الكويت لدى روسيا الإتحادية تؤكد أنه ومع استمرار التداعيات الاقتصادية، فقد تم التقييد المؤقت للسحب اليومي من أجهزة الصرف الآلي، لذا تنصح السفارة المواطنين الكويتيين في روسيا الاحتفاظ ببعض النقد للضرورة، خاصة مع احتمال تقييد إستخدام بطاقات الإئتمان الصادرة عن البنوك الأجنبية.



كما تشدد السفارة على ضرورة الإبتعاد عن المناطق المزدحمة، وحمل الوثائق الثبوتية الرسمية في جميع الأوقات ، مع متابعة تطورات الأحداث عن كثب عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية. للإستفسار أو في حالات الضرورة يمكن التواصل مع السفارة الكويتية في موسكو .

وعلى صعيد آخر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من الثلاثاء، حسبما نقلت “فرانس برس”.

كذلك أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من الإثنين على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير الجاري، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وجاء إعلان هذه الإجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" العالمي للتبادلات المالية بين المصارف وستمنع أى تعامل مع البنك المركزي الروسي.