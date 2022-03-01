الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الكويتية فى روسيا تنصح مواطنيها بالاحتفاظ بالنقد للضرورة خلال الفترة القادمة

سفارة دولة الكويت
سفارة دولة الكويت في روسيا

أكدت سفارة دولة الكويت في روسيا أنه قد تم تعليق العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى روسيا، وتم وقف الرحلات الداخلية لبعض المطارات الروسية، إضافة لإغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي، مع بقاء بعض الخيارات التجارية المحدودة للراغبين بالسفر.


وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها - إن سفارة دولة الكويت لدى روسيا الإتحادية تؤكد أنه ومع استمرار التداعيات الاقتصادية، فقد تم التقييد المؤقت للسحب اليومي من أجهزة الصرف الآلي، لذا تنصح السفارة المواطنين الكويتيين في روسيا الاحتفاظ ببعض النقد للضرورة، خاصة مع احتمال تقييد إستخدام بطاقات الإئتمان الصادرة عن البنوك الأجنبية.


كما تشدد السفارة على ضرورة الإبتعاد عن المناطق المزدحمة، وحمل الوثائق الثبوتية الرسمية في جميع الأوقات ، مع متابعة تطورات الأحداث عن كثب عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية. للإستفسار أو في حالات الضرورة يمكن التواصل مع السفارة الكويتية في موسكو .

 

وعلى صعيد آخر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

 

وبحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من  الثلاثاء، حسبما نقلت “فرانس برس”.

 

كذلك أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من الإثنين على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير الجاري، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

 

وجاء إعلان هذه الإجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" العالمي للتبادلات المالية بين المصارف وستمنع أى تعامل مع البنك المركزي الروسي.

الاتحاد روسيا وزارة روسي الكويت اليوم التجارى بيان سحب الداخلية وزارة الخارجية محلية المواطنين الكويتية المطارات دود بين الاجنبية الاقتصادية الاوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

البحرين تحذر من خطورة طائرات الدرون وتدعو لتدابير دولية لمنع انتشارها

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

الدفاع الروسية: 110 جنود أوكرانيين يلقون أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا