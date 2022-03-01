وزير التموين: 30% خصومات على السلع خلال رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تطرح كوبونات رمضان بتخفضيات كبيرة على السلع، مشيرًا إلى أن خصومات السلع تتراوح بين 15 و30 % خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى إقامة معرض أهلًا رمضان بجميع المحافظات المصرية.

وأضاف وزير التموين، أن تلك المعارض تساهم في توفير احتياجات المواطن من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، وأن التوزيع الجغرافي ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطن‏، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التسوقية ‏المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضًا.

إصدار كوبونات صرف السلع الخاصة بالمواطنين الأكثر احتياجًا

وأوضح "المصيلحي"، أنه تم إصدار كوبونات صرف السلع الخاصة بالمواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال شراء المقتدرين ماليًا لهذه الكوبونات وتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا، بجانب توفير الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار بسعر ١٠٠ و ١٥٠ جنيهًا بتخفيضات ‏تصل إلى 30%.

وأضاف الوزير، أنه تم طباعة 200 ألف كوبونات لشهر رمضان لصالح مؤسسة مصر الخير لتوزيعها على الفئات الاكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن استهلاك المصريين يزيد خلال شهر رمضان بنسبة 50 %، وأن زيادة الاستهلاك ينتج عنه نشاط التصنيع.

وأكد وزير التموين، أن حجم مبيعات شركات التموين تبلغ 2.5 مليار جنيه في الشهر، مضيفًا أنه سيتم تنظيم معارض "أهلًا رمضان" بداية من 24 مارس، لافتًا إلى أنه سيتم إتاحة السلع في 200 شادر على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التموين إلى أنه يتم التفكير في إصدار قانون يجعل البناء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، يسقط معها كافة الحقوق الخاصة بالمواطن، مثل الترشح في الانتخابات والحصول على الدعم وغيره.

وأوضح "المصيلحي"، أنه سيتم عمل أقصى ما يمكن مع أصحاب التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن كل محافظ يرسل كشف بأسماء الأشخاص الذين تعدوا على الأراضي الزراعية بعد موضوع التصالح ويتم شطبهم دون سؤال أو كلام.

وأكد وزير التموين، أنه لا توجد إضافات جديدة لبطاقات التموين إلا الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لبيانات وزارة التضامن.