الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المصيلحي»: حذف فوري من منظومة الدعم للمتعدين على الأراضي الزراعية

وزير التموين
وزير التموين

قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم تلقي كشف من كل محافظ مسجل به أسماء المعتدين على الأراضي الزراعية بعد تطبيق التصالح مع المخالفات، ليتم حذفه بشكل فوري من بطاقات التموين في نفس شهر وصول الكشف للوزارة.

وأضاف «المصيلحي» في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه جار دراسة إصدار قانون يجعل من تهمة البناء على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف ما يسقط جميع الحقوق للمتعدي.

ونوه إلى أنه طالب المواطنين بعدم ترك بطاقات التموين لدى البدالين ولا يزال البعض يتركها، حيث تم ضبط مخبز في محافظة سوهاج يمتلك بطاقات تموين ولا يقوم بإنتاج الخبز، ولكنه يضع البطاقات على ماكينة الصرف ليوحي بإنتاج الخبز ويتمكن من بيع الدقيق والسولار في السوق الحر، منوها إلى أنه لن يتم إضافة أي أفراد جدد على بطاقات التموين باستثناء الأسماء الواردة من وزارة التضامن خلال الفترة الحالية لاستكمال قواعد البيانات.

ولفت إلى أن كل من ثبت أنه له حق في الدعم حصل عليه وفقا لتوجيهات الرئيس خلال العام الماضي، مشددا على جميع المواطنين التقدم ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد أسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته، منوها إلى هناك دول مثل أمريكا تقوم بتحويل المواطن إلى المسألة القانونية الكبيرة في حالة عدم ذكر البيانات الصحيحة.

وأكد الوزير أن استكمال بيانات أفراد البطاقات سيكون عبارة عن إقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المسألة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم مسائلته قانونيا.

وتابع: «هناك تعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية للحصول على خريطة كاملة لبيانات المستحقين للدعم»، لافتا إلى سعي الدولة لامتلاك منظومة متكاملة لتحديد متطلبات المواطنين.

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