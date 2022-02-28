الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جو بايدن: يجب ألا يقلق الأمريكيون من مخاطر نشوب حرب نووية

جو بايدن
جو بايدن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يتواصل مع قادة العالم لزيادة عزلة روسيا.

وقال الرئيس بايدن إنه يجب ألا يقلق الأمريكيون من مخاطر نشوب حرب نووية، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن بايدن سيجري اجتماعاً عبر الهاتف مع حلفاء بلاده وشركائها لمناقشة تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا وتنسيق رد موحد.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض الشخصيات التي ستشارك في هذه المحادثات التي ستجرى في اليوم الذي تبدأ فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم، قال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، مساء الإثنين، إن الأوكرانيين شكلوا مقاومة فاعلة والروس بدأوا يشعرون بها.

وأضاف كيربى خلال مؤتمر صحفى له قبل قليل: "أرسلنا قوات إضافية إلى شرق أوروبا استعدادًا لأي طارئ"، وفقا لما أوردته فضائية “سكاى نيوز”عربية.

وأكد كيربى، أن إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تحريك رؤوس نووية غير مفيد وملتزمون باستخدام قدرات الردع.

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، دول المنطقة لتسهيل عبور اللاجئين من أوكرانيا عبر الحدود.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر باتخاذ إجراءات دعم للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب بيان نُشرعلى موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من غد الثلاثاء، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من اليوم الإثنين، على تحويل 8% من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير الجاري إلى الروبل، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وزارة الخارجية الامريكية الرئيس الامريكي عزلة روسيا نشوب حرب نووية البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

وزير التموين: سعر القمح المحلي زاد 100 دولار للإردب

انخفاض الحرارة وتحذيرات من اضطراب الجو.. حالة الطقس الأيام المقبلة

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسي ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا