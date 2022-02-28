جو بايدن: يجب ألا يقلق الأمريكيون من مخاطر نشوب حرب نووية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يتواصل مع قادة العالم لزيادة عزلة روسيا.

وقال الرئيس بايدن إنه يجب ألا يقلق الأمريكيون من مخاطر نشوب حرب نووية، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن بايدن سيجري اجتماعاً عبر الهاتف مع حلفاء بلاده وشركائها لمناقشة تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا وتنسيق رد موحد.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض الشخصيات التي ستشارك في هذه المحادثات التي ستجرى في اليوم الذي تبدأ فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم، قال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، مساء الإثنين، إن الأوكرانيين شكلوا مقاومة فاعلة والروس بدأوا يشعرون بها.

وأضاف كيربى خلال مؤتمر صحفى له قبل قليل: "أرسلنا قوات إضافية إلى شرق أوروبا استعدادًا لأي طارئ"، وفقا لما أوردته فضائية “سكاى نيوز”عربية.

وأكد كيربى، أن إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تحريك رؤوس نووية غير مفيد وملتزمون باستخدام قدرات الردع.

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، دول المنطقة لتسهيل عبور اللاجئين من أوكرانيا عبر الحدود.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر باتخاذ إجراءات دعم للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب بيان نُشرعلى موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من غد الثلاثاء، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من اليوم الإثنين، على تحويل 8% من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير الجاري إلى الروبل، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.