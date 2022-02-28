صاحب النشاط البارز والهمة العالية.. رئيس مجلس الشيوخ ينعى الدكتور عبد الحى عبيد

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، الذي وافته المنية اليوم، مؤكدا أنه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية التي لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة وما قدمه من عمل وجهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده، داعياَ الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.