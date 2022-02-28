الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

صاحب النشاط البارز والهمة العالية.. رئيس مجلس الشيوخ ينعى الدكتور عبد الحى عبيد

النائب الدكتور عبدالحي
النائب الدكتور عبدالحي عبيد

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، الذي وافته المنية اليوم، مؤكدا أنه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية التي لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة وما قدمه من عمل وجهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده، داعياَ الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الفقيد الراحل النائب الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية صاحب النشاط البارز

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