الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: سعر القمح المحلي زاد 100 دولار للإردب

وزير التموين
وزير التموين

كشف الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة والداخلية أن سعر القمح المحلي زاد 100 دولار للإردب، قائلا: «لدينا 14 منشأ نستورد منهم القمح وفاتورة الاستيراد تتراوح بين 20 إلى 22 مليار جنيه».

وأضاف وزير التموين في تصريحات تلفزيونية اليوم، أن فاتورة القمح المحلي تبلغ نحو 18 مليار جنيه أي أن فاتورة القمح تسجل نحو 40 مليار جنيه سنوياً.

وأشار إلى زيادة سعر طن القمح عالميا خلال سنة من 250 دولار إلى 334 و350 دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 100 دولار في الطن عالميا.

وتابع: «نعمل على تحقيق التوزان بين سعر القمح المحلي والأجنبي»، موضحا أن الرئيس السيسي وضع خطة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة لمليون فدان».

وأوضح أن هناك مقترحا لخلط القمح مع الشعير لإنتاج رغيف الخبز، مضيفا: «ناقشت ذلك اليوم مع وزير الزراعة حيث أن الشعير يزرع في أراضي ليس بها زراعات تقليدية».

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