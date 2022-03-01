«ركبني حمار».. تعدد البلاغات ضد مدرس قام بـ«عقر» طالب في سوهاج (فيديو)

تخلى مدرس عن انسانيته وأقبل على معاقبة طالب بضربه وعقره من مؤخرته، لعدم التزامه الهدوء داخل أحد فصول مدرسة بمحافظة سوهاج.

محمود محمد مصطفى، ولى أمر "مصطفى" الطالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة عثمان بن عفان الإعدادية، قال لـ«الدستور» إنه حرر محضرًا في قسم شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج يتهم فيه المدرس "ن.د" بضرب ابن شقيقه وعقره فى مؤخرته وهو ما أثبته التقرير الطبى.

وتابع: هذه لم تكن الواقعة الأولى للمدرس فقد قام بإمطاء ظهر زميل ابن شقيقة والركوب على ظهره وامره بأن يجول به داخل الفصل وسط صرخات من الطالب وتنمر من زملائه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارا بقيام ولى أمر طالب بتحرير محضر إدارى ضد مدرس بسبب بالتعدى على الطالب مصطفى 13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادى مركز شرطة جزيرة شندويل، ضد مدرس، بعد أن عاد إليه ابن شقيقه باكيا مكسور من تنمر زملائه عليه بالمدرسة بسبب فعلة مدرس بالمدرسة عاقبة بسبب تحدثة فى غيابة واثارة الشوشرة بأنه قام بسكب المياه عليه وعقره فى موخرته عقابا له فى مقابل ضحكات مجلجلة لزملائه دون أى رقابة أو مسئولية .

واقعة اخرى لنفس المدرس

المدرس اعتاد على استخدام أساليب غريبة في معاقبة الطلبة، فقد قام بإمطاء ظهر طالب آخر وأمره بالتجول به داخل الفصل وسط صرخات وتنمر زملاء الطالب المعاقب.

بدأت تفاصيل الواقعة بتحرير محضر إدارى من ولى أمر الطالب محمد جمال 13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادى حمل رقم 199 إدارى مركز شرطة جزيرة شندويل، ضد مدرس، بعد أن عاد إليه ابنه باكيا.

وأحال مركز شرطة جزيرة شندويل المحضر إلى النيابة العامة بعد أن أخطرت اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج بتفاصيل الواقعة.

واستمعت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى عباس، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، إلى أقوال "جمال.م" 48 سنة، موجه بالتعليم الفنى بإدارة سوهاج التعليمية" حيث قال والد الطفل "أنه يوم الثلاثاء الماضى ذهب فى مأمورية عمل إلى محافظة قنا، وعقب عودته يوم الخميس لاحظ أن نجله محمد "13 سنة" طالب بالصف الأول الإعدادى، بمدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بجزيرة شندويل، يمر بحالته النفسية سيئة ويرفض الذهاب إلى المدرسة وعندما سأله عن السبب بكى متأثرًا وقال له "أنا مش هروح المدرسة تانى علشان الأستاذ ركبنى حمار قدام زمايلى والفصل كله ضحك عليا".