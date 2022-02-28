عضو بالوفد الروسى: الجولة القادمة من المحادثات مع أوكرانيا خلال أيام

صرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا ليونيد سلاتسكي، اليوم الإثنين، بأن الجولة القادمة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني قد يتم تنظيمها خلال أيام.

وحول اجتماع اليوم بين الوفدين، قال سلاتسكي في تصريحات -نقلتها وكالة "تاس" الروسية- إن الجانبين "تبادلا وجهات النظر على كل العوامل الهامة في الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الوفد الروسي سيناقش نتائج المحادثات مع القيادة الروسية الليلة أو غدا الثلاثاء.

وأضاف سلاتسكي أن الوفد الروسي بعد ذلك سيتواصل مع الجانب الأوكراني لتحديد موعد وتاريخ الجولة القادمة من المحادثات، لافتا إلى أنه إذا حافظ الجانب الأوكراني على النهج البنّاء فإن الجولة الثانية "لن تكون بعيدة".

ونوه عضو البرلمان الروسي عن أن وقف إطلاق النار ونزع السلاح "تمت مناقشتهما (خلال المحادثات) مثل العديد من الأمور الأخرى"، مستطردا: "لكن دعونا نمتنع عن مناقشة نتائج محددة، فالجانبان يحتاجان إلى عقد مشاورات في العاصمتين".

وقد أكد مندوب روسيا في الأمم المتحدة، أن الاتحاد الروسي لم يبادر بالأعمال العدائية بل أوكرانيا بدأتها ضد سكان دونباس، مشيرًا إلى أن "هناك حربا إعلامية لتشويه سمعة جنودنا وهناك الملايين من الأخبار المضللة والزائفة".

ولفت مندوب روسيا في الأمم المتحدة، إلى أن السلطات الأوكرانية تتجاهل أن مجرمين يقومون بأعمال نهب وقتل في كييف"، مضيفًا "لا نقصف المدنيين والتهديد سببه نشر معدات عسكرية في مناطق مدنية بأوكرانيا".

من جهته قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسا، إن روسيا هي التي بدأت الحرب دون استفزاز، مؤكدًا أن أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوة النووية في حالة تأهب أمر "جنوني".

وأشار كيسليتسا إلى أن «أوكرانيا تعيش أزمة كبرى. الجيش الروسي قصَف ثاني أكبر مدننا بشكل مكثف، مما أدى لمقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين بينهم أطفال، والقتل مستمر، حيث تعمّدت روسيا استهداف البنى التحتية المدنيّة، كما استهدف القصف الروسي المساعدات الإنسانية في أوكرانيا».