جنايات سوهاج تعاقب طالبة بالسجن 6 سنوات بتهمة انتحال صفة طبيبة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، طالبة بالسجن 6 سنوات لاتهامها بانتحال صفة طبيبة ومزاولة مهنة الطب البشرى دون ترخيص وتزوير كارنيه.

ووجهت النيابة العامة للمدعوة "ح.ع "41 عامًا، طالبة، تهمة انتحال صفة طبيبة، ومزاولة مهنة الطب البشرى دون ترخيص، ودون أن تكون مقيدة بجدول نقابة الأطباء البشريين، وتزوير كارنيه منسوب صدوره لمستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، تلقى اخطارا من قسم شرطة قسم ثان سوهاج بقيام ضباط وحدة الاشتباه بالاشتباه في المتهمة خلال سيرها بالطريق بمدينة ناصر واقتيادها إلى قسم الشرطة حيث تبين إنه ا هاربة من تنفيذ 11 حكم تبديد.

وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها قررت أنها تعمل طبيبة بمستشفى سوهاج الجامعي.

عُثر بحوزة المتهمة على كارنيه نقابة الأطباء وبالاستعلام عنها بمعرفة وخدة مباحث قسم ثان تبين أن الكارنيهات مزورة كما أنها هاربة من تنفيذ أحكام في 11 قضية تبديد، تم التحفظ على المتهمة بديوان عام قسم الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.