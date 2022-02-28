إعلان أسعار القمح الروسى والأوكرانى وصرف مقررات مارس.. أبرز أنشطة «التموين»

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي: -

-أسعار القمح الروسي والأوكراني بالسوق المحلية اليوم

قفزت أسعار القمح لدى تجار الجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين 28-2-2022، في السوق المحلية المصرية، وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، استقرت أسعار القمح، حيث لم تشهد أي تغييرات في القيمة الشرائية.

وعلى الصعيد العالمي، فقد قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات الإثنين، أولى جلسات الأسبوع ببورصة شيكاغو للتجارة.

https://www.dostor.org/3728300



-غدا.. صرف مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات التموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، صرف مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ تمويني، حيث يحصل كل مستفيد على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية بقيمة 50 جنيها حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس على سلع بقيمة 25 جنيها.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية.

https://www.dostor.org/3728316



-أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم لدى تجار الجملة

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف، في سوق العبور للجملة، والتي جاءت على النحو التالي:

https://www.dostor.org/3728426



- إلغاء المناقصة العالمية لشراء القمح للمرة الثانية على التوالي

كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إلغاء المناقصة العالمية لشراء القمح للمرة الثانية على التوالي، طبقا لنص المادة رقم 37 من القانون رقم 182 لسنة 2018.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة عالمية لاستيراد القمح يوم السبت الماضي.

https://www.dostor.org/3728854

