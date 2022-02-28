الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة ترفض فتح حدودها بالكامل أمام اللاجئين الأوكرانيين

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

تعهّدت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، تخفيف شروطها لاستقبال مزيد من الأوكرانيين الذين تقيم عائلاتهم ضمن أراضيها، لكنّها استبعدت فتح حدودها بالكامل أمام اللاجئين الهاربين من الغزو الروسي.

وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في كلمة أمام مجلس العموم أن "إجراءات التدقيق البيومترية والأمنية أساسية  وستبقى كذلك"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "حيوية لضمان أمن البريطانيين"، وفق «فرانس برس».

وتعرّضت لندن لانتقادات لقلّة سخائها في استقبال أوكرانيين هاربين من بلادهم بسبب الغزو الروسي. 

وفي إعلان أكثر تحفظا مقارنة بنظرائه الأوروبيين أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن المقيمين في المملكة المتحدة بإمكانهم أن يستقدموا على الفور أفراد عائلاتهم المقيمين في أوكرانيا.

والإثنين أعلنت وزارة الداخلية أن هذا "المسار الإنساني" من شأنه أن يتيح لنحو مئة ألف شخص أن "يجدوا ملاذا" في المملكة المتحدة.

لكن باتيل قالت إن أقارب "البريطانيين الذين لا يستوفون الشروط الاعتيادية (للحصول على تأشيرة) ممن تمكّنوا من تخطي إجراءات التدقيق الأمني (نحن) سنمنحهم الإذن بدخول (أراضي) المملكة المتحدة ".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة من شأنها "أن تمكّن البريطانيين وكل مقيم في المملكة المتحدة من استقدام أفراد عائلاتهم الأوكرانيين فورا".

وكانت انتقادات وجّهت إلى الحكومة البريطانية في نهاية الأسبوع على خلفية موقف وزير الدولة لشئون الهجرة كيفن فوستر.

وكان فوستر قد شدّد في تغريدة، عاد وحذفها، على أن الأوكرانيين يمكن استقبالهم بصفتهم عمّالا موسميين، مما أثار الاستهجان.

والإثنين نشرت صحيفة "تايمز" رسما ساخرا يظهر وزيرة الداخلية وهي تسأل عائلة أوكرانية عالقة في مبنى تلتهمه النيران ما إذا كانت "على استعداد لقطاف الفاكهة" مقابل توفير سلّم إنقاذ لها.

وشدد المنتقدون على التباين الكبير بين التعهّدات البريطانية وتلك التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الذي يؤيد منح الأوكرانيين حماية مؤقتة من شأنها أن تخوّلهم الحصول على إقامة تصل إلى ثلاث سنوات في الاتحاد الأوروبي والعمل في دوله.

واعتبرت النائبة العمالية إيفات كوبر أن قرار الحكومة السماح باستقبال أفراد العائلة الأقربين للأوكرانيين المقيمين في المملكة المتحدة "مخز".

وعلى تويتر دعت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون إلى إعفاء "كل الأوكرانيين الساعين إلى دخول (أراضي) المملكة المتحدة من شروط الاستحصال على تأشيرة، على غرار ما فعلت بقية الدول".

ومنذ بدء الهجوم الروسي على بلادهم الخميس غادر نحو 500 ألف شخص أوكرانيا للجوء إلى بلدان محاذية، توجّه أكثر من نصفهم إلى بولندا، وفق المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي.

والإثنين أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات اقتصادية إضافية على موسكو تشمل خصوصا تجميد أصول كل المصارف الروسية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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