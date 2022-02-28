الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفاتيكان تعلن استعدادها للمساعدة في الحوار بين كييف وموسكو

الكاردينال بيترو
الكاردينال بيترو بارولين

قال الكاردينال بيترو بارولين المسؤول الثاني في الفاتيكان في مقابلة نشرت، اليوم، إن الفاتيكان مستعد للمساعدة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أمين سر الفاتيكان في مقابلة مع العديد من الصحف الإيطالية منها "ال كورييريه ديلا سيرا"، إن "الكرسي الرسولي الذي تابع في السنوات الأخيرة الأحداث في أوكرانيا بتكتم وباستمرار مع اهتمام كبير مقترحا تسهيل الحوار مع روسيا، لا يزال مستعدا لمساعدة الأطراف على استئناف هذا المسار".

واعتبر أن تصعيد النزاع "سيكون كارثة ذات أبعاد ضخمة" مشيرا إلى أن إمكان العودة إلى الحرب الباردة "سيناريو مقلق أيضا".

وأضاف بارولين: "أنا مقتنع بأن هناك مساحة للتفاوض. لم يفت الأوان بعد! لأن الطريقة المعقولة والبناءة الوحيدة لتسوية الخلافات هي من خلال الحوار".

وقال: "يجب تجنب أي تصعيد ووقف المواجهات والتفاوض".

ودعا البابا فرنسيس أمس الأحد إلى "إسكات الأسلحة" في أوكرانيا، داعيًا إلى فتح "ممرات إنسانية بشكل عاجل" للاجئين الفارين من الغزو الروسي.

وأوضح أن "أولئك الذين يشعلون الحرب ينسون الإنسانية إنهم يبتعدون عن عامة الشعب الذين يريدون السلام وهم الضحايا الحقيقيون في جميع النزاعات ويدفعون أرواحهم ثمن أتون الحرب".

​الفاتيكان​ وساطة المساعدة محادثات روسية أوكرانية تصعيد النزاع الغزو الروسي لأوكرانيا

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وائل لطفي

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